Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 34-jähriger Frau

Grünstadt (ots)

Seit Sonntag, den 07.12.2025, 13:00 Uhr, wird eine 34-jährige Frau aus Grünstadt vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Grünstadt gesehen. Gegenwärtig ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung der Frau:

- ca. 1,55m groß - kräftige Statur

Bekleidung:

- trägt gewöhnlich ein Kopftuch - schwarze Weste - führt eine rote Plastiktüte mit Kleidung mit sich

Weitere Informationen, wie ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/zeftU2d

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06359 9312-0 an die Polizeiinspektion Grünstadt oder unter 06321 854-0 an die Kriminalinspektion Neustadt zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell