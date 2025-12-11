Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 34-Jähriger
Grünstadt (ots)
Nachtrag zur Pressemeldung vom 10.12.2025 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117687/6176295 Die am 10.12.2025 als vermisst gemeldete 34-Jährige aus Grünstadt konnte wohlbehalten bei einer Bekannten in Nürnberg angetroffen werden. Die Medien, insbesondere die Onlinemedien, werden darum gebeten, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.
