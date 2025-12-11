POL-PDNW: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 34-Jähriger

Grünstadt (ots) - Seit Sonntag, den 07.12.2025, 13:00 Uhr, wird eine 34-jährige Frau aus Grünstadt vermisst. Sie wurde zuletzt an ihrer Wohnanschrift in Grünstadt gesehen. Gegenwärtig ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die ...

