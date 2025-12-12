Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Pkw beschädigt
Neustadt/Weinstraße (ots)
Zwei Pkw, welche in der Nacht von Mittwoch (10.12.25) auf Donnerstag (11.12.2025) in der Alban-Haas-/Landauer Straße geparkt waren, wurden durch bislang unbekannte Täter zerkratzt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.
