Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit einem unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehenden Pkw

Neustadt/Geinsheim/Freimersheim (ots)

Am späten Abend des 12.12.2025 gegen 21:20 Uhr nahm ein 30 jähriger Pkw-Fahrer einem Funkstreifenwagen in Neustadt/Geinsheim die Vorfahrt, so dass nur durch ein starkes Abbremsen ein Verkehrsunfall verhindert werden konnte. Als der Pkw dann einer Kontrolle unterzogen werden sollte, versuchte dieser sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Der flüchtende Pkw fuhr dabei mit stark überhöhter Geschwindigkeit bei sehr schlechten Sichtverhältnissen u.a. durch die Ortschaften Geinsheim, Gommersheim, Böbingen und Freimersheim. In Böbingen verunfallte der Flüchtende, als er mit zu hoher Geschwindigkeit eine Kurve unterschätzte und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Trotz Fremdschaden und einem starken Fahrzeugschaden setzte er seine Flucht noch bis nach Freimersheim fort. Hier konnte das Fahrzeug dann gestoppt werden. Der Fahrer stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ferner wurden diverse Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zeugen und Geschädigte, auch Fußgänger, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Oliver Jösch, PHK

Telefon: 06324 9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
