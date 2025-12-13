Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Einbruch in ein Einfamilienhaus
Dirmstein (ots)
Am 12.12.2025 im Zeitraum von 16:51 Uhr bis 17:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Balthasar-Neumann-Straße in 67246 Dirmstein ein. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen der Scheibe der Terassentür Zutritt zum Wohnhaus.
Es wurde die EC-Karte sowie Silberschmuck im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet.
Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat gestern im Bereich der Balthasar-Neumann-Straße und in der näheren Umgebung auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359-93120.
