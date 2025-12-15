PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall bei der Ausfahrt aus der Marktplatztiefgarage - ein Verletzter und hoher Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ein 89-jähriger Autofahrer war am Montag (15.12.2025) gegen 11:15 Uhr in Sindelfingen unterwegs und fuhr mit seinem VW Golf aus der Tiefgarage am Marktplatz in Richtung der Bahnhofstraße. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Rentner die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte zunächst mit mehreren Absperrpfosten und Verkehrszeichen im Bereich der Tiefgaragenausfahrt. Anschließend überquerte er die Bahnhofstraße und fuhr auf die Terrasse eines Ladengeschäfts, wo die Fahrt schließlich an einem Baum endete. Der 89-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Obwohl sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Passanten im Bereich der Unfallstelle aufhielten, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

