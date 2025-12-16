Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 16.12.2025 - BAB2: Schwerer LKW-Unfall

1 lebensgefährlich verletzte Person

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica/A2. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Dienstag, 16.12.2025, gegen 03:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. In Fahrtrichtung Hannover war ein Sattelzug verunfallt und im Mittelstreifen umgestürzt. Der LKW-Fahrer war eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr befreit.

Die Einsatzstelle lag auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Veltheim und Bad Eilsen etwa in Höhe Ahmserort. Ein polnischer Sattelzug war bergauf in Richtung Hannover unterwegs, aus bislang unbekannter Ursache schlug das Fahrzeug in den Mittelstreifen ein. Die gegenüberliegende Fahrbahn in Richtung Dortmund liegt etwa einen Meter höher, eine Betonstützwand und eine doppelte Leitplanke trennen die Fahrbahnen. Beim Aufprall auf die Betonwand wurde der LKW auf die Mittelleitplanke gehoben und stürzte um. Das Führerhaus kam in den Mittelleitplanken zum Liegen, der Auflieger zum Teil auf der linken Fahrspur in Richtung Dortmund. Der Sattelzug war mit Kunststoffgranulat beladen, Teile der Ladung waren ausgetreten und lagen auf der Fahrbahn Richtung Dortmund.

Der LKW-Fahrer war mit dem linken Arm eingeklemmt zwischen Fahrzeug und Leitplanken, während der Rettungsarbeiten war er ansprechbar. Ersthelfer waren vor Ort und halfen auch als Übersetzer. Zur Versorgung der eingeklemmten Person wurde eine Zugangsöffnung mit Säbelsäge durch die Frontscheibe geschaffen. Der Fahrer wurde innerhalb der Fahrerkabine rettungsdienstlich versorgt. Mit einem Plasmaschneider wurden Teile der Leitplanken entfernt, Hydraulikstempel wurden an der Fahrerseite angesetzt um das Führerhaus von der Leitplanken weg zu drücken. Mit diesen Maßnahmen gelang die Befreiung des eingeklemmten Fahrers, mit einem Spineboard wurde er aus dem Führerhaus gehoben und einem Rettungswagen notärztlich versorgt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er ins Krankenhaus Minden transportiert.

Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet und gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Ein Löschangriff wurde zur Absicherung aufgebaut. In Fahrtrichtung Hannover wurde der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Fahrtrichtung Dortmund wurde vollgesperrt. Gegen 05:00 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, welche die weiteren Maßnahmen zur Bergung veranlasst. Die Bergung wird sich vermutlich aufwendig gestalten, weitere Verkehrsbehinderungen auf der A2 sind wahrscheinlich.

Einsatzleiter: Daniel Hesseling; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Veltheim-Möllbergen, Hausberge-Lohfeld, Holtrup-Vennebeck-Costedt, Einsatzleitwagen (Holzhausen), Neesen-Lerbeck(Grundschutz Feuerwache), Einsatzführungsdienst, Einsatzdokumentation, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei, Einsatzende: 05:15 Uhr.

