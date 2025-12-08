Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 07.12.2025 - BAB2: LKW stürzt Böschung hinab

2 Personen leichtverletzt

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica/A2. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Sonntag, 07.12.2025, gegen 22:13 Uhr einem schweren Verkehrsunfall mit möglichen eingeklemmten Person alarmiert. In Fahrtrichtung Dortmund hatte ein LKW die Leitplanken durchbrochen und war eine Böschung hinabgestürzt. Dabei verletzten sich 2 Personen.

https://feuerwehr-porta.de/07-12-2025-bab2-lkw-stuerzt-boeschung-hinab-2-personen-leichtverletzt/

Der genaue Unfallhergang ist der Feuerwehr nicht bekannt. Zum Zeitpunkt der Alarmierung regnete es relativ stark. Die Unfallstelle lag auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen der Auffahrt Vennebeck und der Weserbrücke/Kreuz Bad Oeynhausen. Bei Eintreffen hatte ein Sattelzug die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand durchschlagen und war eine Böschung hinabgestürzt. Er blieb auf der Seite im Bewuchs/Bäumen der Böschung liegen. In dem Führerhaus des LKWs befanden sich 2 Personen, diese konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen und waren leichtverletzt. Sie wurden rettungsdienstlich versorgt und ins Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und sicherte sie gegen den fließenden Verkehr ab. Dieser wurde auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Einsatzkräfte suchten die Böschung und die Umgebung des LKWs nach möglichen weiteren Verunfallten ab. Gegen 22:55 Uhr wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben, welche die weiteren Maßnahmen und die Bergung durch ein Fachunternehmen veranlasst. Der Rüstwagen der Portaner Wehr verblieb mit Besatzung zur Absicherung und Ausleuchtung an der Einsatzstelle.

Die Bergung wird sich vermutlich aufwendig gestalten, weitere Verkehrsbehinderungen auf der A2 sind wahrscheinlich.

Original-Content von: Feuerwehr Porta Westfalica