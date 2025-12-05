Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 05.12.2025 - Absturz am Jakobsberg

1 Person schwerverletzt

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica Hausberge. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Freitag, 05.12.2025, gegen 10:50 Uhr einem Absturz im Jakobsberg alarmiert. Eine Person war am Grottenweg in einem ehemaligen Sandstein-Steinbruch abgestürzt und hatte sich schwer verletzt. Die Rettung aus dem unwegsamen Gelände erfolgte unter schwierigen Bedingungen.

https://feuerwehr-porta.de/05-12-2025-absturz-am-jakobsberg-1-person-schwerverletzt/

Bei der verletzten Person handelte es sich um einen etwa 25-jährigen Mann. Der Grottenweg liegt unterhalb des Fernsehturms am Jakobsberg in Hausberge. Es handelt sich um einen Wander- und Forstweg, der nicht mit Großfahrzeugen befahren werden kann. Der Absturz war in einen ehemaligen Sandstein-Steinbruch direkt am Grottenweg erfolgt. Die verletzte Person wurde durch einen Spaziergänger entdeckt, dieser alarmierte umgehend die Rettungskräfte.

Die Hauptamtliche Wache fuhr über den Schwollmannsweg an, Einsatzkräfte und Material mussten dann zu Fuss zur Absturzstelle gelangen. Der Grottenweg war nur mit kleineren Fahrzeugen befahrbar und gerade im Anfangsbereich sehr eng und voll mit rutschigen Laub. Über den Grottenweg rückten 2 geländegängige Kommandowagen, das Notarzteinsatzfahrzeug und ein Streifenwagen zur Einsatzstelle vor. In den Fahrzeugen wurden Leiterteile, Tragen und Material des Rettungsdienstes transportiert.

Die verletzte Person wurde an der Absturzstelle unter Aufsicht eines Notarztes rettungsdienstlich versorgt und stabilisiert. Die Rettung aus dem Steinbruch erfolgte unter Einsatz einer Schleifkorbtrage mit Seilen durch ein redundantes Seilsystem. Die Person wurde nach erfolgreicher Rettung in der Schleifkorbtrage liegend mit dem Kommandowagen 2 über Grotten- und Schwollmannsweg zum Fernsehturm transportiert. Der weitere Transport ins Krankenhaus Minden erfolgte mit einem Rettungswagen.

Nach der erfolgreichen Rettung wurde das eingesetzte Material zurück gebaut und mit dem Kommandowagen abtransportiert. Die Einsatzkräfte machten sich zu Fuss auf den Weg zu den Einsatzfahrzeugen.

Einsatzleiter: Marcus Friedrichs; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppe: Hausberge-Lohfeld, Einsatzführungsdienst, Einsatzdokumentation, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei, Einsatzende: 12:45 Uhr.

