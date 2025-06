Polizei Aachen

POL-AC: Polizei Aachen kontrolliert am Feiertag in der Eifel

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Der Verkehrsdienst der Polizei Aachen hat an Fronleichnam (19.06.25) Kontrollen in der Eifel durchgeführt: mit Unterstützung eines VUP/O-Teams (Verkehrsunfallprävention/ Opferschutz).

So wurde beispielsweise das Streckenverbot in Steckenborn überwacht, an verschiedenen Kontrollstellen (unter anderem auf der L 128 in Simmerath) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmenden überprüft. Die Bilanz: 69-mal wurden Verstöße mit Verwarngeldern geahndet. Fünfmal wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen Motorradfahrende geschrieben, zweimal gegen Autofahrerinnen und Autofahrer.

Die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 112 Stundenkilometer bei einem Motorradfahrer und 88 Stundenkilometer bei einem Autofahrer (bei erlaubten 70 km/h).

Wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz musste eine Strafanzeige geschrieben werden. Ein Verkehrsteilnehmer stand unter dem Verdacht, Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihn erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Ihm wurde eine Blutprobe von einem Arzt entnommen.

An bekannten Treffpunkten (zum Beispiel an der B 266 in Einruhr und an der Eupener Straße in Mützenich) wurden durch das VUP/O-Team verkehrsdidaktische und präventive Gespräche mit Motorradfahrenden geführt.

Die Polizei Aachen wird auch weiterhin Verkehrskontrollen in der gesamten StädteRegion Aachen durchführen. (sk)

