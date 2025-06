Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Verdacht des Trickdiebstahls; Warnhinweis der Polizei

Hainfeld (ots)

In der Landauer Straße hatten sich gestern (03.06.2025, 11 Uhr) zwei Unbekannte Zutritt in ein Anwesen verschafft und haben gegenüber der älteren Haueigentümerin angegeben, dass sie dringend die Toilette aufsuchen müssten. Auch in einem Nachbaranwesen sind die beiden Unbekannten aufgefallen. Dort hätte man nach alten Kleidern nachgefragt. Die fremde Frau war zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und dunkelblonde hochgesteckte Haare. Ihr Begleiter war im gleichen Alter und hatte dunkle Haare sowie eine schwarze Basecap getragen. Die Polizei warnt vor diesen Gaunern. Angehörige oder nahestehende Personen sollten mit älteren Menschen über die Methoden solcher Leute sprechen. Die Kriminellen nutzen bewusst die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und die Gutgläubigkeit älterer Menschen aus. Sie täuschen einen finanziellen Engpass vor und bitten um hohe Bargeldbeträge, weil sie das Geld aufgrund einer Notlage angeblich sofort benötigen.

