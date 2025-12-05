Feuerwehr Porta Westfalica

FW Porta Westfalica: 04.12.2025 - Wohnungsbrand in Eisbergen

1 Person verstorben

Porta Westfalica (ots)

Porta Westfalica Eisbergen. Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica wurde am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 20:53 Uhr einem Wohnungsbrand an der Weserstraße in Eisbergen alarmiert. Im Haus wurde eine verstorbene Person aufgefunden und geborgen, die Löscharbeiten gestalteten sich aufwendig.

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte durch die Kreisleitstelle um 20:53 Uhr. Bereits auf der Anfahrt war erheblicher Brandrauch im Ortskern von Eisbergen wahrnehmbar. Bei dem betroffenen Wohnhaus handelt es sich um ein älteres Fachwerkhaus an der Weserstraße/Ecke Hildburgstraße gegenüber der Weserbrücke. Das Gebäude ist zugewachsen, im Innenbereich war einiges an Material eingestellt. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde eine ältere Person im Haus vermisst, Flammen schlugen aus den Fenstern zur Hildburgstraße und zur Weserstraße. Zur Menschenrettung gingen 2 Trupps unter schwerem Atemschutz mit C-Rohren in das Gebäude vor. Der Brand wütete im Inneren des Erdgeschoßes und drohte sich auszubreiten, durch die erhebliche Brandlast im Inneren mussten sich die Trupps einen Weg bahnen. Die Leiche der vermissten Person wurde in einem Zimmer im Erdgeschoß aufgefunden. Die Verstorbene wurde in Absprache mit der Polizei durch die Feuerwehr geborgen und einem Bestatter übergeben. Die Brandbekämpfung wurde im Innen- und Außenangriff durchgeführt. Die Wasserversorgung erfolgte über Hydranten im näheren Bereich der Einsatzstelle. Die Drehleiter wurde eingesetzt um das Dach zu öffnen, damit wurden Abluftöffnungen für den Brandrauch geschaffen. Die Arbeiten im Haus waren arbeits- und personalintensiv, unter schwerem Atemschutz wurde Material aus dem Haus geräumt und abgelöscht. Zur Entrauchung wurden Hochdrucklüfter eingesetzt. Stadtwerke und Energieversorger waren vor Ort und trennten die Versorgung des Hauses von Wasser und Strom.

Gegen 00:20 Uhr konnte ein Großteil der Kräfte die Einsatzstelle verlassen, die Löschgruppe Eisbergen verblieb an der Einsatzstelle für Nachlöscharbeiten.

Einsatzleiter: Marcus Friedrichs; eingesetzte Kräfte vor Ort: Hauptamtliche Feuer- und Rettungswache, Ehrenamtliche Löschgruppen: Eisbergen, Veltheim-Möllbergen, Kleinenbremen-Wülpke, Holzhausen, Neesen-Lerbeck (Grundschutz Wache), Einsatzführungsdienst, Einsatzdokumentation, Rettungsdienst, Notarzt, Polizei, Energieversorger, Bestatter, Einsatzende: 00:20 Uhr. Die Löschgruppe Neesen-Lerbeck wurde um 21:25 Uhr alarmiert und sicherte den Grundschutz auf der Feuerwache. Die Löschgruppe Holzhausen wurden um 21:53 Uhr nachalarmiert um weitere Atemschutzgeräteträger in den Einsatz zu bringen. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte vor Ort und 13 Einsatzkräfte auf der Wache eingesetzt.

