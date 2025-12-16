POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Parkplatz
Ludwigsburg (ots)
Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg nach einer Unfallflucht, die sich am Montag (15.12.2025) zwischen 08.00 Uhr und 11.45 Uhr auf dem Parkplatz der Hochschule in der Reuteallee in Ludwigsburg ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Audi und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
