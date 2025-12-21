PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Fahndung nach Einbrechern

Aalen (ots)

Heute gegen 19:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Rienzhofenstraße einzubrechen. Dabei wurden sie von Anwohnern ertappt und flüchteten zu Fuß. Es handelte sich um 2 bis 3 Personen, dunkel gekleidet und mit Einbruchwerkzeug. Diese flüchteten über die Felder in Richtung Hochberg. Starke Kräfte der Polizei fahndeten im Bereich. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Leider verlief die Fahndung bislang negativ. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen um Meldung unter 07151 950422.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 21.12.2025 – 13:10

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Waiblingen

    Aalen (ots) - Waiblingen: Von Fahrbahn abgekommen Gegen 11:10 Uhr ergeignete sich am Sonntag ein Verkehrusnfall in Waiblingen. Eine 81-jährige Verkehrsteilnehmerin wollte mit ihrem Mercedes GLA von der Saarstraße in die Jesistraße abbiegen. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und ihr Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:45

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Winterbach, Unfälle in Backnang und Weinstadt

    Aalen (ots) - Weinstadt: Bei Unfall leicht verletzt Am Samstag gegen 12:20 Uhr bog ein 23-Jähriger mit seinem Suzuki von der Schorndorfer Straße kommend nach links auf die Auffahrt der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart ab obwohl die Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Dies führte zum Unfall mit einem entgegenkommenden BMW. Dessen 28-jähriger Fahrer wurde leicht verletzt. ...

    mehr
  • 21.12.2025 – 12:43

    POL-AA: Ostalbkreis: Brand in Bettringen, Einbrüche in Neuler

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Brand in Bettringen Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend gegen 20:40 Uhr zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses in der Lindenhofstraße. Das Feuer griff in der Folge auch auf das Dach und das restliche Gebäude über, bevor es durch die Feuerwehr, die mit 58 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden konnte. Die Höhe des Sachschadens an dem derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren