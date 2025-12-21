POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Fahndung nach Einbrechern

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Brand in Bettringen Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Samstagabend gegen 20:40 Uhr zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses in der Lindenhofstraße. Das Feuer griff in der Folge auch auf das Dach und das restliche Gebäude über, bevor es durch die Feuerwehr, die mit 58 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden konnte. Die Höhe des Sachschadens an dem derzeit ...

mehr