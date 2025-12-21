POL-AA: Waiblingen-Bittenfeld: Fahndung nach Einbrechern
Aalen (ots)
Heute gegen 19:00 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Rienzhofenstraße einzubrechen. Dabei wurden sie von Anwohnern ertappt und flüchteten zu Fuß. Es handelte sich um 2 bis 3 Personen, dunkel gekleidet und mit Einbruchwerkzeug. Diese flüchteten über die Felder in Richtung Hochberg. Starke Kräfte der Polizei fahndeten im Bereich. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Leider verlief die Fahndung bislang negativ. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen um Meldung unter 07151 950422.
