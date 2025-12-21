POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall in Waiblingen
Aalen (ots)
Waiblingen: Von Fahrbahn abgekommen
Gegen 11:10 Uhr ergeignete sich am Sonntag ein Verkehrusnfall in Waiblingen. Eine 81-jährige Verkehrsteilnehmerin wollte mit ihrem Mercedes GLA von der Saarstraße in die Jesistraße abbiegen. Dabei kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und ihr Fahrzeug kam auf der Seite zum Liegen. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 45.000 EUR. Zur Bergung des Fahrzeugs war die Jesistraße bis ca. 13:00 Uhr gesperrt.
