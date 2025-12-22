Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Einbruch,Pkw-Brand, Verkehrsunfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung

Ein Vandale beschädigte am Freitag gegen 23:50 Uhr die Scheibe eines Schulgebäudes im Kaullaweg. Dort warfen sie mit Steinen gegen die Fensterscheibe und verursachten dadurch Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Michelfeld an der Bilz: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagabend 20:30 Uhr und Sonntagmittag 12 Uhr versuchte ein Einbrecher die Türe eines Wohnhauses in der Lindenstraße aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Hinweise zum bislang unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Ilshofen: Pkw-Brand

Am Samstagabend gegen 22 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann mit seinem Peugeot die A6 zwischen Ilshofen und Kirchberg. Hierbei geriet sein Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 21-Jährige konnte den Peugeot auf dem Standstreifen abstellen und diesen verlassen ehe sich das Feuer im Motorraum ausbreitete. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Unfall unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Am Samstag gegen 15:15 Uhr kam ein 52-jähriger Peugeot-Fahrer, alleinbeteiligt, auf der Straße "Oberer Weiler" am Ortseingang, von Ilshofen aus kommend, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei ein Ortsschild um. Schließlich kam das Fahrzeug in einem Graben zum Stehen. Während der Unfallaufnahme entstand der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum, weshalb der Mann zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zudem stellte sich heraus, dass der 52-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Satteldorf: Unfallflucht

In der Straße "Im Winkel" wurde am Samstag zwischen 5:40 Uhr und 12:00 Uhr ein geparkter Mercedes an der rechten Fahrzeugseite durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell