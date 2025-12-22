Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungsbrand - Einbrüche - Verkehrsunfall - Diebstahl aus Pkw - Reifen zerstochen

Aalen (ots)

Oppenweiler: Wohnungsbrand

Am Sonntagabend gegen 20:25 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einer Maisonettewohnung im Schloßhofweg gemeldet. Die Freiwilligen Feuerwehren Oppenweiler, Backnang und Murrhardt kamen vor Ort und löschten das Feuer, der entstandene Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Brandursächlich waren vermutlich die Kerzen eines Adventskranzes, die der Wohnungsinhaber beim Verlassen der Wohnung vergessen hatte.

Leutenbach-Nellmersbach: Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 20:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße ein und verschafften sich Zugang zu zwei Wohnungen im Haus. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus diesen Schmuck sowie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Zudem verursachten die Diebe Sachschaden von ca. 5000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer einen Feldweg und wollte von diesem nach links auf die Remstalstraße in Richtung Fellbach Schmiden abbiegen. Hierbei übersah er eine 58-jährige Citroen-Fahrerin, welche bereits auf der Remstalstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei wurde die 58-jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Kernen im Remstal: Einbruch

Ein Dieb schlug zwischen Samstagabend 20:30 Uhr und Sonntag 07:30 Uhr eine Scheibe der Diakonie am Schloßberg ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort öffnete er mehrere Schränke und flüchtete anschließend. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum noch unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kernen im Remstal: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb schlug am frühen Montagmorgen gegen 03 Uhr die Scheibe eines geparkten Mercedes-Taxi in der Friedrichstraße ein und entwendete aus diesem einen Geldbeutel mit einem dreistelligen Bargeldbetrag als Inhalt. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum noch unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Kirchberg an der Murr: Reifen zerstochen

Ein Vandale zerstach zwischen Freitag 20 Uhr und Samstag 07:45 Uhr die Reifen an vier geparkten Pkw in der Lichtentaler Straße. Das Polizeirevier Backnang nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Oppenweiler: Einbruch

Ein Einbrecher verschaffte sich zwischen Samstag 15 Uhr und Sonntag 12:50 Uhr Zutritt zu einem Firmengebäude in der Fabrikstraße. Dort durchwühlte er mehrere Büroräumlichkeiten. Das Diebesgut konnte bislang nicht näher beziffert werden. Ebenfalls versuchte der Einbrecher sich Zutritt zu einem Restaurant in der Fabrikstraße zu verschaffen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Aspach: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einer Bäckerei in der Hauptstraße und entwendete dort eine Packung Pralinen. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

