POL-KA: (KA) Pfinztal - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Pfinztal, Ortsteil Berghausen verletzte sich ein 25-jähriger Motorradfahrer schwer.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Kraftradfahrer gegen 21:00 Uhr auf der Wöschbacher Straße in Fahrtrichtung Jöhlinger Straße. An der Kreuzung unterhalb der dortigen Brücke zeigte die Ampelanlage für den Motorradfahrer vermutlich Grün. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer aus der Jöhlinger Straße den Kreuzungsbereich, obwohl dieser mutmaßlich an der Ampel wartepflichtig gewesen wäre.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Motorradfahrer offenbar dem querenden Pkw aus und verlor dabei wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte gegen die dortige Brückenwand und erlitt schwere Verletzungen.

Der 25-jährige Lenker des Motorrads wurde umgehend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum beteiligten Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 94484-0 bei der Verkehrspolizei Karlsruhe zu melden.

