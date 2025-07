Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Polizeibeamte nahmen am Dienstagmorgen in Durmersheim einen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig fest, nachdem er zuvor illegal Kokain und Schusswaffen erworben haben soll.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe in einem gesonderten Verfahren ergaben Hinweise darauf, dass der festgenommene 27-jährige Syrer über einen 51-jährigen Iraner bei einem bislang unbekannten Lieferanten die Lieferung zweier scharfer Schusswaffen und Kokain beauftragt haben soll. Aufgrund der Erkenntnisse erließ das zuständige Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl gegen den 27-Jährigen sowie einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung eines weiteres Beschuldigten, der den Kauf der Waffen in Auftrag gegeben haben soll. Gegen 09:00 Uhr wurde der erste Beschuldigte von Beamten der Kriminalpolizei Karlsruhe unter Unterstützung der Einsatzpolizei in Durmersheim vorläufig festgenommen. Bei Vollzug der bereits im Vorfeld gegen die Beteiligten ergangenen richterlichen Durchsuchungsanordnungen stellten Polizeibeamte in der Wohnung des Festgenommenen in der Durlacher Allee etwa zehn Gramm Kokain und ein Messer sicher.

Der mutmaßliche Drogendealer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Dienstagmittag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, welcher den bereits erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe dauern weiter an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell