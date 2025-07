Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zweier Fahrradfahrer

Karlsruhe (ots)

Zwei Radfahrer zogen sich am Donnerstagmorgen Verletzungen zu, nachdem sie zuvor auf einem Weg zwischen Grünwinkel und Daxlanden miteinander kollidierten.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr ein 68-Jähriger mit seinem Zweirad gegen 09:40 Uhr auf einem asphaltierten Weg von Grünwinkel kommend in Richtung Daxlanden. Hierbei überquerte er über eine Brücke die Bundesstraße 36 und bog nach links in die Straße Hammäcker ein. Zur selben Zeit radelte ein 33-Jähriger aus der Straße Hammäcker kommend in Fahrtrichtung Grünwinkel. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte der 68-Jährige in der Folge wohl frontal mit dem entgegenkommenden Radfahrer und beide stürzten zu Boden.

Der Senior erlitt aufgrund des Sturzes Verletzungen im Gesicht und wurde von einem alarmierten Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Der 33-Jährige erlitt glücklicherweise nur Schürfwunden.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.

