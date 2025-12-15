LPI-J: Kein verkaufsoffener Sonntag
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Ein Zeuge meldete am Sonntag gegen 15:00 Uhr, dass die Türen zu einem Baumarkt offenstehen würden. Ein verkaufsoffener Sonntag war jedoch nicht. Mehrere Polizeibeamte begaben sich zum Einsatzort und überprüften das Objekt. Tatsächlich ließen sich die Türen problemlos öffnen. Der hinzugezogene Hausmeister überprüfte das Gebäude. Offenbar wurde nichts gestohlen. Einbruchsspuren waren ebenfalls nicht erkennbar. Das Gebäude wurde wieder verschlossen und gesichert.
