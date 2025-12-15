Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksamer Nachbar

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Am Sonntag gegen 23:00 Uhr meldete ein 54-Jähriger verdächtige Personen in der Nähe eines Autohauses. Diese würden mit Taschenlampen um das Objekt laufen. Da ihm das verdächtig vorkam, alarmierte er die Polizei. Die begab sich zur Einsatzadresse und überprüfte die Meldung. Glücklicherweise handelte es sich um einen falschen Alarm. Die 38-Jährige Enkelin des Nachbarhauses hatte Probleme die Tür aufzuschließen. Deswegen nahm sie eine Taschenlampe um besser zu sehen. Ein Einbruchversuch lag damit nicht vor. Doch eins ist gewiss, falls doch etwas passieren sollte die Nachbarschaft ist auf der Hut.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell