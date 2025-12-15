PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufmerksamer Nachbar

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Am Sonntag gegen 23:00 Uhr meldete ein 54-Jähriger verdächtige Personen in der Nähe eines Autohauses. Diese würden mit Taschenlampen um das Objekt laufen. Da ihm das verdächtig vorkam, alarmierte er die Polizei. Die begab sich zur Einsatzadresse und überprüfte die Meldung. Glücklicherweise handelte es sich um einen falschen Alarm. Die 38-Jährige Enkelin des Nachbarhauses hatte Probleme die Tür aufzuschließen. Deswegen nahm sie eine Taschenlampe um besser zu sehen. Ein Einbruchversuch lag damit nicht vor. Doch eins ist gewiss, falls doch etwas passieren sollte die Nachbarschaft ist auf der Hut.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Unfall endet glimpflich

    Jena (ots) - Eine 21-Jährige Hyundai-Fahrerin fuhr am Sonntag gegen 13:30 Uhr mit ihrem Auto die Stadtrodaer Straße stadteinwärts und beabsichtigte nach links auf die Autobahn Richtung Frankfurt abzubiegen. Die Ampeln waren zu diesem Zeitpunkt abgeschaltet. Während des Abbiegevorgangs übersah die junge Frau einen entgegenkommenden 56-Jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Autos wurden beschädigt, ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Täter auf Beutezug

    Jena (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht in mehrere Keller von Mehrfamilienhäusern in Jena Löbstedt einzubrechen. Dabei griffen die Täter insgesamt fünf Eingangstüren an und versuchten sich Zugang zu verschaffen. Tatsächlich konnten sie lediglich in einen Keller einbrechen. Dort öffneten sie die einzelnen Abteile. Was die Täter gestohlen haben, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 07:30

    LPI-J: Mehrere Sprayer erwischt

    Jena (ots) - Am Sonntagnachmittag beobachtete ein 52-Jähriger drei Heranwachsende, welche eine Fußgängerbrücke mit lila Farbe besprühten. Er alarmierte die Polizei. Diese konnte die Schmierfinken in der Nähe des Tatortes aufgreifen. Alle drei bestritten die Tat, doch Zeugenaussagen legen den Schluss nahe, dass es sich um die gesuchten Täter handelte. Gegen die 20 bis 22 Jahre alten Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren