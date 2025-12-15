PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Täter auf Beutezug

Jena (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht in mehrere Keller von Mehrfamilienhäusern in Jena Löbstedt einzubrechen. Dabei griffen die Täter insgesamt fünf Eingangstüren an und versuchten sich Zugang zu verschaffen. Tatsächlich konnten sie lediglich in einen Keller einbrechen. Dort öffneten sie die einzelnen Abteile. Was die Täter gestohlen haben, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

