Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebesgut aufgefunden

Jena (ots)

Im Rahmen der allgemeinen Streifentätigkeit am 13.12. konnten Beamte des Inspektionsdienstes Jena in den Mittagsstunden ein herrenloses hochwertiges Fahrrad im Stadtteil Jena-Zentrum feststellen. Da dieses nicht angeschlossen war und sich kein Besitzer erkenntlich zeigte, wurde das Fahrrad vorsorglich sichergestellt. Am Abend des selbigen Tages erhielt der Inspektionsdienst Kenntnis von einem Einbruch im Bereich Jena-Ammerbach. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem aufgefundenen Fahrrad um das Beutegut dieser Diebstahlshandlung handelte. An dem Fahrrad ist nun eine ausgiebige Spurensicherung angedacht, bis es wieder an den rechtmäßigen Besitzer herausgegeben werden kann.

