PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Kavaliersdelikt

Apolda (ots)

In der Jägerstraße Höhe der Hausnummer 11 in Apolda wurde im Zeitraum 12.12.2025, 17:00 Uhr bis 13.12.2025, 11:00 Uhr ein Pkw Ford beschädigt. Hier wurde durch eine unbekannte Person, erhebliche Lackkratzer am Stoßfänger und Kotflügel hinten rechts, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.12.2025 – 08:40

    LPI-J: Diebe unterwegs

    Apolda (ots) - Im Tatzeitraum vom 11.12.2025, 13:00 Uhr - 12.12.2025, 14:00 Uhr betraten Unberechtigte das Sportlerheim des "BSC Aufbau Apolda e.V". Hierbei hebelten die ungebetenen Gäste die Fenster mit einem unbekannten Hebelwerkzeug auf und verschafften sich rechtswidrig Zutritt. Im Sportlerheim wurden anschließend weitere Türen beschädigt und eine geringe Menge an Bargeld aus einem Metallschrank, entwendet. Vor allem der Sachschaden an Türen und Fenstern in Höhe ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:48

    LPI-J: Fahren unter Alkoholeinfluß

    Jena (ots) - Ein 50-jähriger Mann aus Hermsdorf, Saale Holzland Kreis, wurde am 14.Dezember 2025 gegen 00:50 Uhr einer Kontrolle unterzogen. Er war mit seinem E-Scooter unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Mann hat nun mit einer Anzeige zu rechnen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 14.12.2025 – 07:36

    LPI-J: Mehrere Verletzte nach Unfall am Kreisverkehr Kleinschwabhausen

    Kleinschwabhausen (ots) - Am späten Samstagabend befuhr ein 35-jähriger Toyotafahrer den Kreisverkehr Kleinschwabhausen in Richtung Magdala. An der Ausfahrt des Kreisverkehrs kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen auf der Verkehrsinsel und anschließend frontal mit einem sich im Gegenverkehr befindlichen VW. Durch den Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren