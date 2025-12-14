Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Kavaliersdelikt

Apolda (ots)

In der Jägerstraße Höhe der Hausnummer 11 in Apolda wurde im Zeitraum 12.12.2025, 17:00 Uhr bis 13.12.2025, 11:00 Uhr ein Pkw Ford beschädigt. Hier wurde durch eine unbekannte Person, erhebliche Lackkratzer am Stoßfänger und Kotflügel hinten rechts, vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, verursacht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

