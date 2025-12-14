Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebe unterwegs

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 11.12.2025, 13:00 Uhr - 12.12.2025, 14:00 Uhr betraten Unberechtigte das Sportlerheim des "BSC Aufbau Apolda e.V". Hierbei hebelten die ungebetenen Gäste die Fenster mit einem unbekannten Hebelwerkzeug auf und verschafften sich rechtswidrig Zutritt. Im Sportlerheim wurden anschließend weitere Türen beschädigt und eine geringe Menge an Bargeld aus einem Metallschrank, entwendet. Vor allem der Sachschaden an Türen und Fenstern in Höhe von ca. 500 Euro "nervt" den Verein.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise bei der Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 zu melden.

