Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl in der Schillerstraße Weimar

Weimar (ots)

Am Freitagabend betrat eine 31-Jährige ein Geschäft in der Schillerstraße in Weimar, obwohl gegen sie bereits ein Hausverbot vorlag. Anschließend begab sie sich in die Parfümerieabteilung und entnahm aus der Warenauslage mehrere Produkte, entfernte die Diebstahlssicherung und steckte die Ware in ihre Jackentasche. Danach wollte sie das Geschäft verlassen und wurde dort durch den Ladendetektiv angesprochen. Sogleich wurde die Täterin körperlich aggressiv und trat und schlug den Ladendetektiv. Weiterhin spuckte sie diesen an, drohte ihm mit dem Tod und trat gegen Einrichtungsgegenstände, wodurch Schaden verursacht wurde. Durch die eintreffenden Beamten konnte die Täterin vorläufig festgenommen werden und wurde zur Polizeiinspektion Weimar verbracht. Sie wurde am Folgetag am Landgericht Erfurt vorgeführt, wobei Haftbefehl erlassen, jedoch unter Auflagen ausgesetzt wurde. Gegen die 31-Jährige wird nun wegen Räuberischem Diebstahl, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

