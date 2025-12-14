PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht zwischen Kranichfeld und Tannroda

Kranichfeld (ots)

Am Freitagmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr eine 61-jährige Skodafahrerin mit ihrem Fahrzeug die Straße von Tannroda nach Kranichfeld. Circa 200m vor dem Ortseingang Kranichfeld kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zur Kollision von beiden Fahrzeugen mit den jeweils linken Außenspiegeln. In der Folge setzte das rote Fahrzeug seine Fahrt fort ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der entstandene Schaden am Skoda wird auf 500 Euro geschätzt. Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde aufgenommen.

