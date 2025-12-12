PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand in Apolda

Apolda (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte haben gestern Vormittag mehrere Müllbeutel im Innenhof eines unbewohnten Gebäudes am Heidenberg in Apolda angezündet. Das Feuer sprang auf das Gebäude über. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
