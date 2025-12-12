LPI-J: Brand in Apolda

Weimar (ots) - Über die Rettungsleitstelle wurde am Donnerstagnachmittag ein Brand in der Gutenbergstraße gemeldet. Sofort begaben sich Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort. Vor Ort waren bereits die Rauchmelder zu hören und die Kameraden der Feuerwehr begaben sich zur betreffenden Wohnung und mussten die Tür eintreten. In der Wohnung stellten sie dann angebranntes Essen fest. Die Wohnung mussten gelüftet werden. Ein ...

