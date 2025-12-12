LPI-J: Vollsperrung der B7 nach Unfall
Weimar (ots)
Am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr fuhr ein 63-Jähriger Skoda-Fahrer die Erfurter Straße stadteinwärts. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer im Bereich des Ortseingangs in den Gegenverkehr. Ihm kam eine 59-Jährige Volvo-Fahrerin entgegen und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 25.000,-Euro geschätzt. Die Straße musste für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Die beiden Fahrzeugführer wurden jeweils leicht verletzt.
