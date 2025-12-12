PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vollsperrung der B7 nach Unfall

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr fuhr ein 63-Jähriger Skoda-Fahrer die Erfurter Straße stadteinwärts. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Fahrer im Bereich des Ortseingangs in den Gegenverkehr. Ihm kam eine 59-Jährige Volvo-Fahrerin entgegen und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 25.000,-Euro geschätzt. Die Straße musste für ca. 3 Stunden gesperrt werden. Die beiden Fahrzeugführer wurden jeweils leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

