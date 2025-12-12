PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schockmoment - Vierbeiner auf abwegen

Weimar (ots)

Da Hunde im Geschäft nicht erlaubt sind, band ein 45-Jähriger seinen Appenzeller Sennenhund gestern Mittag im Bereich der Erfurter Straße in Weimar an einen Zaun. Nach dem Geschäftsbesuch jedoch war sein treuer Vierbeiner weg. Da sich dieser sich nicht hätte selbst losmachen können, lag die Vermutung nahe, dass eine andere Person sich der Fellschnauze bemächtigte. Parallel erging die Information, dass eine männliche Person beobachtet wurde, wie dieser einen Hund losleinte und in Richtung Georg-Haar-Straße lief. Hier stoppten die Beamten sowohl den 46-Jährigen als auch den mitgeführten Hund. Der Mann gab an Mitleid gehabt zu haben, da der Hund alleine war. daher habe er ihn abgeleint und mitgenommen. Am Ende konnten der rechtmäßige Besitzer und sein bester Freund wieder vereint werden. Der 46-Jährige indes muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Alkoholrausch endet glimpflich

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Eine Zeugin meldete am Donnerstagmorgen gegen 06:20 Uhr einen volltrunkenen Jugendlichen, welcher auf der Straße liegen würde. Eingesetzte Beamte fanden die Person und brachten ihn zur Polizeidienststelle. Der junge Mann hatte einen Atemalkoholwert von 2,67 Promille. Er wurde durch seine Mutter abgeholt und versorgt. Warum der junge Mann so viel Alkohol getrunken hatte ist bisher ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Ungewöhnlicher Diebstahl

    Jena (ots) - Hartmannsdorf: Ein 14-Jähriger bemerkte am Donnerstagnachmittag ein Auto, bei dem die Seitenscheibe eingeschlagen war. Hinzugerufene Polizeibeamte überprüften das Fahrzeug. Im Fahrzeug wurde der Schaltknauf abgeschraubt und gestohlen. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wurde auf ca. 2.000,-Euro geschätzt. Der Wert des Schaltknaufs wurde auf ca. 5,-Euro geschätzt. Hinweise auf einen Täter gab es nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Drogenfund bei Radler

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Quirla: Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland führten am Donnerstagnachmittag allgemeine Verkehrskontrollen in Quirla durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 44-Jährigen Radfahrer. Dabei fiel den Beamten ein verdächtiger Gegenstand auf und sie fanden darin eine geringe Menge kristalline Substanz. Die mutmaßlichen Drogen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren