Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schockmoment - Vierbeiner auf abwegen

Weimar (ots)

Da Hunde im Geschäft nicht erlaubt sind, band ein 45-Jähriger seinen Appenzeller Sennenhund gestern Mittag im Bereich der Erfurter Straße in Weimar an einen Zaun. Nach dem Geschäftsbesuch jedoch war sein treuer Vierbeiner weg. Da sich dieser sich nicht hätte selbst losmachen können, lag die Vermutung nahe, dass eine andere Person sich der Fellschnauze bemächtigte. Parallel erging die Information, dass eine männliche Person beobachtet wurde, wie dieser einen Hund losleinte und in Richtung Georg-Haar-Straße lief. Hier stoppten die Beamten sowohl den 46-Jährigen als auch den mitgeführten Hund. Der Mann gab an Mitleid gehabt zu haben, da der Hund alleine war. daher habe er ihn abgeleint und mitgenommen. Am Ende konnten der rechtmäßige Besitzer und sein bester Freund wieder vereint werden. Der 46-Jährige indes muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell