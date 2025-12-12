LPI-J: Drogenfund bei Radler

Jena (ots) - Ein 62-Jähriger wollte in den letzten Wochen Geld über das Internet anlegen. Dazu folgte er einem Link einer Werbung für Krypto-Währungen, dort gab er mehrere persönliche Daten an und erhielt in der Folge einen Anruf. Über den Anruf wurde der Mann dazu gebracht, fernzugriff auf sein Mobiltelefon zu gestatten. Auf dem Gerät wurden mehrere Konten eingerichtet. Der Mann nahm folglich einen Kredit über seine Bank in Höhe von 46.000 Euro auf. Das Geld wurde ...

mehr