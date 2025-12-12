LPI-J: Drogenfund bei Radler
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Quirla: Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland führten am Donnerstagnachmittag allgemeine Verkehrskontrollen in Quirla durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 44-Jährigen Radfahrer. Dabei fiel den Beamten ein verdächtiger Gegenstand auf und sie fanden darin eine geringe Menge kristalline Substanz. Die mutmaßlichen Drogen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell