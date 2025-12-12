PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogenfund bei Radler

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Quirla: Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland führten am Donnerstagnachmittag allgemeine Verkehrskontrollen in Quirla durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen 44-Jährigen Radfahrer. Dabei fiel den Beamten ein verdächtiger Gegenstand auf und sie fanden darin eine geringe Menge kristalline Substanz. Die mutmaßlichen Drogen wurden sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Straßenbahnhaltestelle beschädigt

    Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Straßenbahnhaltestelle in Jena Lobeda angegriffen. Dabei wurde eine Scheibe mutmaßlich mit einem Stein schwer beschädigt. Der Sachschaden wurde auf ca. 3.000,-Euro geschätzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:30

    LPI-J: 46.000 Euro weg

    Jena (ots) - Ein 62-Jähriger wollte in den letzten Wochen Geld über das Internet anlegen. Dazu folgte er einem Link einer Werbung für Krypto-Währungen, dort gab er mehrere persönliche Daten an und erhielt in der Folge einen Anruf. Über den Anruf wurde der Mann dazu gebracht, fernzugriff auf sein Mobiltelefon zu gestatten. Auf dem Gerät wurden mehrere Konten eingerichtet. Der Mann nahm folglich einen Kredit über seine Bank in Höhe von 46.000 Euro auf. Das Geld wurde ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Mann entwischt nach Diebstahl

    Jena (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag einen Drogeriemarkt in der Jenaer Innenstadt betreten. Dort packte er zunächst diverse Kosmetikartikel in einen Einkaufskorb. Später begab er sich in eine unauffällige Ecke und packte die Gegenstände in seinen Rucksack. Der Ladendetektiv bemerkte dies und sprach den Mann an, doch dieser versuchte zu fliehen, wodurch es zu einem Handgemenge kam. Der Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren