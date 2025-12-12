PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 46.000 Euro weg

Jena (ots)

Ein 62-Jähriger wollte in den letzten Wochen Geld über das Internet anlegen. Dazu folgte er einem Link einer Werbung für Krypto-Währungen, dort gab er mehrere persönliche Daten an und erhielt in der Folge einen Anruf. Über den Anruf wurde der Mann dazu gebracht, fernzugriff auf sein Mobiltelefon zu gestatten. Auf dem Gerät wurden mehrere Konten eingerichtet. Der Mann nahm folglich einen Kredit über seine Bank in Höhe von 46.000 Euro auf. Das Geld wurde dann auf verschiedene Onlinekonten im Ausland überwiesen. An das Geld kommt der 62-Jährige nun nicht mehr. Denn er ist Opfer einer Betrugsmasche geworden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
