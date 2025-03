Rosenthal am Rennsteig (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 09.35 Uhr, parkte der 63-jährige Fahrer eines PKW in Rosenthal, aus Richtung Neundorf kommend, rechtsseitig am Fahrbahnrand. Der 75-jährige Fahrer eines PKW, welcher die Straße befuhr, kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit dem abgestellten PKW zusammen. In der Folge wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr kam ...

