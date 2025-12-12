Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann entwischt nach Diebstahl

Jena (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagvormittag einen Drogeriemarkt in der Jenaer Innenstadt betreten. Dort packte er zunächst diverse Kosmetikartikel in einen Einkaufskorb. Später begab er sich in eine unauffällige Ecke und packte die Gegenstände in seinen Rucksack. Der Ladendetektiv bemerkte dies und sprach den Mann an, doch dieser versuchte zu fliehen, wodurch es zu einem Handgemenge kam. Der Täter versuchte nun nach dem Ladendetektiv zu treten. Dieser ließ nun von dem Täter ab. Der Mann ergriff mit einem Fahrrad die Flucht. Dabei verlor er mehrere Kosmetikartikel im Wert von über 100,-Euro. Der Ladendetektiv wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.

