LPI-J: Einbruch in Firma
Weimar (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Garage in der Nordvorstadt aufgebrochen. In der Garage lagerten neben Altmetall auch alte Fahrzeugteile. Diese wurden in großer Zahl mitgenommen. Der Schaden wurde auf mindestens 750,- Euro geschätzt. Aktuell gibt es keine Hinweise auf einen möglichen Täter. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell