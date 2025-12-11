LPI-J: Whiskydieb im dunklen, edle Spirituose aus Keller entführt

Weimar (ots) - Blankenhain: Eine 52-Jährige befeuerte am Mittwochabend den Holzofen im Keller eines Mehrfamilienhauses, jedoch zündete das Holz zunächst nicht richtig. Deswegen legte die Frau mindestens einen Holzscheit zurück auf den Stapel und ging zurück in ihre Wohnung. Als wenig später eine 40-Jährige in den Kellerbereich kam, stellte diese eine starke Rauchentwicklung fest. Sie öffnete eine Tür und ein ...

