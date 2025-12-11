PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Whiskydieb im dunklen, edle Spirituose aus Keller entführt

Weimar (ots)

Unbekannte haben in den letzten Tagen in einen Keller in der Weimar-Nordvorstadt eingebrochen. Diese brachen in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Die Langfinger hatten es unter anderem auf ein edles Getränk abgesehen. Die Täter erbeuteten neben Fahrradteilen einen schottischen Whisky. Hinweise auf den durstigen Täter gibt es bisher nicht, die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Kellerbrand, Anwohnerin verhindert schlimmeres

    Weimar (ots) - Blankenhain: Eine 52-Jährige befeuerte am Mittwochabend den Holzofen im Keller eines Mehrfamilienhauses, jedoch zündete das Holz zunächst nicht richtig. Deswegen legte die Frau mindestens einen Holzscheit zurück auf den Stapel und ging zurück in ihre Wohnung. Als wenig später eine 40-Jährige in den Kellerbereich kam, stellte diese eine starke Rauchentwicklung fest. Sie öffnete eine Tür und ein ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Gesunde Skepsis und doch alles in Ordnung

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 93-Jährige Frau aus Gösen wurde von zwei männlichen Personen besucht, diese wollten ihren Telefonanschluss überprüfen. Das kam der älteren Dame jedoch seltsam vor. Deswegen informierte die Frau die Polizei, da es immer wieder zu versuchten Trickbetrugsfällen insbesondere bei älteren Menschen vorkommt. Der Sachverhalt konnte schnell aufgeklärt werden. Tatsächlich handelte es sich ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 08:30

    LPI-J: Randalierende Jugendliche

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Zeugen meldeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere randalierende Jugendliche in Kahla. Diese sollten laut schreiend durch die Stadt laufen. Als die Beamten sich dem Einsatzort näherten konnte sie einer der Person habhaft werden. Ein 32-Jähriger war Teil der gemeldeten Gruppe. Weitere Zeugen berichteten, dass aus der Personengruppe heraus eine Tür und eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Es wurden nun Ermittlungen zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren