LPI-J: Whiskydieb im dunklen, edle Spirituose aus Keller entführt
Weimar (ots)
Unbekannte haben in den letzten Tagen in einen Keller in der Weimar-Nordvorstadt eingebrochen. Diese brachen in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein. Die Langfinger hatten es unter anderem auf ein edles Getränk abgesehen. Die Täter erbeuteten neben Fahrradteilen einen schottischen Whisky. Hinweise auf den durstigen Täter gibt es bisher nicht, die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
