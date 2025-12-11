Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierende Jugendliche

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Zeugen meldeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere randalierende Jugendliche in Kahla. Diese sollten laut schreiend durch die Stadt laufen. Als die Beamten sich dem Einsatzort näherten konnte sie einer der Person habhaft werden. Ein 32-Jähriger war Teil der gemeldeten Gruppe. Weitere Zeugen berichteten, dass aus der Personengruppe heraus eine Tür und eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Es wurden nun Ermittlungen zu den Tatumständen eingeleitet. Der 32-Jährige und ein 22-Jähriger erhielten einen Platzverweis.

