Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter gestohlen

Jena (ots)

Unbekannte haben am frühen Mittwochabend den E-Scooter eines 22-Jährigen in Jena-West gestohlen. Der Mann hatte das Gefährt an einem Fallrohr mit einem Faltschloss gesichert. Die Sicherung überwanden die Täter mit einem unbekannten Werkzeug. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen Wert von ca. 60,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

