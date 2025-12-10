LPI-J: Crystal beschlagnahmt
Apolda (ots)
Gestern, konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Apolda im Rahmen mehrerer Personenkontrollen geringe Mengen Crystal beschlagnahmen. Ein 36-jähriger und ein 27-jähriger Mann trugen die Drogen bei sich. Gegen beide wurde eine entsprechende Anzeige erstattet.
