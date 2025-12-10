LPI-J: Graffiti gesprüht
Weimar (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag ein ca. 1,7 x 1 m großes Graffito an eine Hauswand gesprüht. Es wurden drei große Buchstaben in grüner Farbe angebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
