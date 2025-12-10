LPI-J: Graffiti gesprüht

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Insgesamt fünf Wildunfälle ereigneten sich von Dienstag auf Mittwoch im Saale-Holzland-Kreis. Dabei kam es zu diversen Sachschäden. Es wurden vier Rehe und ein Wildschwein angefahren. Davon sind mindestens drei Tiere in Folge des Unfalles verstorben. Vier der fünf Unfälle ereigneten sich im Zeitraum von 16:30 bis 17:30 Uhr, also kurz nach Sonnenuntergang. Die Tiere sind im Rahmen der ...

