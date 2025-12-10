LPI-J: Fünf Wildunfälle in einer Nacht
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Insgesamt fünf Wildunfälle ereigneten sich von Dienstag auf Mittwoch im Saale-Holzland-Kreis. Dabei kam es zu diversen Sachschäden. Es wurden vier Rehe und ein Wildschwein angefahren. Davon sind mindestens drei Tiere in Folge des Unfalles verstorben. Vier der fünf Unfälle ereigneten sich im Zeitraum von 16:30 bis 17:30 Uhr, also kurz nach Sonnenuntergang. Die Tiere sind im Rahmen der Dämmerung besonders aktiv. Fahren sie in dieser Zeit besonders vorsichtig.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell