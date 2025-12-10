PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Beleidigung auf Parkplatz

Jena (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr traf ein 54-Jähriger auf eine 34-Jährige auf einem Parkplatz in der Jenaer Innenstadt. Die 34-Jährige wartete zusammen mit ihren Kindern auf ihren Partner. Der 54-Jährige fühlte sich von der Frau gestört und begann diese zu belästigen. Der Mann ließ nicht nach und betitelte die Frau unvermittelt als "Nazibraut", kurz darauf kam ihr 35-Jähriger Partner hinzu. Dieser wurde ebenfalls als "Nazi" beschimpft. Das Pärchen informierte die Polizei. Als der Mann dies mitbekam entfernte er sich vom Tatort. Er konnte jedoch wenig später von den eingesetzten Beamten aufgegriffen werden. Gegen den stark alkoholisierten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

