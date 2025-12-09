PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Türschloss verklebt

Weimar (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag das Türschloss einer Wohnung in Weimar-West mit einer unbekannten Substanz verklebt. Durch die Verklebung war das Schloss nicht mehr nutzbar und musste ausgetauscht werden. Der Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Hinweise zu einem möglichen Täter gibt es nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

