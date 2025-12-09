Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Weimar (ots)

Eine 37-Jährige Radfahrerin fuhr am Montag gegen 16:30 Uhr die Eduard-Rosenthal-Straße in Richtung Schlachthofstraße und wollte in diese nach links einbiegen. Dabei verlor sie auf dem nassen und glatten Kopfsteinpflaster den Halt und stürzte. Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Versorgung der Wunde und für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Doch ein solcher Sturz hätte auch schlimmere Folgen haben können. Auch wenn ein Helm nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, rät die Polizei, immer einen Helm zu tragen. Er verhindert schwerere Verletzungen die bei Stürzen mit dem Fahrrad schnell eintreten können.

