PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glück im Unglück

Weimar (ots)

Eine 37-Jährige Radfahrerin fuhr am Montag gegen 16:30 Uhr die Eduard-Rosenthal-Straße in Richtung Schlachthofstraße und wollte in diese nach links einbiegen. Dabei verlor sie auf dem nassen und glatten Kopfsteinpflaster den Halt und stürzte. Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Versorgung der Wunde und für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Doch ein solcher Sturz hätte auch schlimmere Folgen haben können. Auch wenn ein Helm nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, rät die Polizei, immer einen Helm zu tragen. Er verhindert schwerere Verletzungen die bei Stürzen mit dem Fahrrad schnell eintreten können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Berauscht unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Kahla: Polizeibeamte haben am Montagmorgen einen 41-Jährigen Mercedesfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei führten die Beamten mit dem Mann auch einen Drogentest durch. Dieser reagierte positiv auf Cannabisprodukte. Dem Mann wurde nun die Weiterfahrt untersagt und er musste mit in das nächstgelegene Krankenhaus. Dort wurde ihm zur Beweissicherung Blut abgenommen. Sollte im Blut der Test bestätigt werden, erwartet den Mann ein ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Kraftstoffklau auf Baustelle

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Unbekannte haben in den letzten Tagen auf einer Baustelle bei Bad Klosterlausnitz Diesel aus mehreren Baustellenfahrzeugen gestohlen. Dazu haben die Diebe mehrere Tanks geöffnet und den Kraftstoff abgezapft. An den Fahrzeugen sind keine Beschädigungen entstanden. Jedoch wurden insgesamt ca. 1.000 Liter gestohlen. Es entstand ein dementsprechender finanzieller Schaden. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Unfall nach der Autobahnabfahrt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem Ford am Montag gegen 17:00 Uhr die Geraer Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Hermsdorf. Eine 58-Jährige VW-Fahrerin fuhr gerade von der Autobahn 4 ab und beabsichtigte nach links auf die Geraer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie mutmaßlich den von links kommenden Vorfahrtsberechtigten Ford-Fahrer. Es kam zur Kollision. Der Ford des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren