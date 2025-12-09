PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Kraftstoffklau auf Baustelle

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bad Klosterlausnitz: Unbekannte haben in den letzten Tagen auf einer Baustelle bei Bad Klosterlausnitz Diesel aus mehreren Baustellenfahrzeugen gestohlen. Dazu haben die Diebe mehrere Tanks geöffnet und den Kraftstoff abgezapft. An den Fahrzeugen sind keine Beschädigungen entstanden. Jedoch wurden insgesamt ca. 1.000 Liter gestohlen. Es entstand ein dementsprechender finanzieller Schaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

