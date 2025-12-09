LPI-J: Kraftstoffklau auf Baustelle
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bad Klosterlausnitz: Unbekannte haben in den letzten Tagen auf einer Baustelle bei Bad Klosterlausnitz Diesel aus mehreren Baustellenfahrzeugen gestohlen. Dazu haben die Diebe mehrere Tanks geöffnet und den Kraftstoff abgezapft. An den Fahrzeugen sind keine Beschädigungen entstanden. Jedoch wurden insgesamt ca. 1.000 Liter gestohlen. Es entstand ein dementsprechender finanzieller Schaden.
