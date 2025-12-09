PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Albtraum für Eigenheimbesitzer

Jena (ots)

Eine Familie in Jena-Zwätzen erlebte am Montagnachmittag eine Situation, die man niemanden wünscht. Eine 47-Jährige verließ gegen 16:30 Uhr ihr Haus. Als die Frau gegen 18:50 Uhr zurückkehrte, stellte sie ein geöffnetes Fenster fest, was zuvor geschlossen sein musste. Von ihrer Familie war zu diesem Zeitpunkt niemand zu Hause. Die Frau informierte sofort die Polizei. Als diese Eintraf konnten im Haus keine Personen festgestellt werden. Jedoch ist ein Albtraum wahr geworden. Unbekannte sind in das Haus eingebrochen und haben es nach Wertgegenständen durchsucht. Mutmaßlich wurden Schmuck und andere Wertsachen gestohlen. Dazu entstand durch den Einbruch Sachschaden von mindestens 500,-Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

