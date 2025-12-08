PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste Alina Seidel - Suche eingestellt

Jena (ots)

Die 17-jährige Vermisste Alina Seidel ist wohlbehalten aufgefunden worden. Bezüglich der vermissten 17-jährigen Vermisste wird die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 13:40

    LPI-J: Diebe auf frischer Tat erfasst

    Apolda (ots) - Weil die Überwachungskamera Alarm schlug, konnten gestern Nacht zwei Diebe auf frischer Tat erfasst werden. Gegen 22:30 Uhr entwendeten die beiden Männer (26, 46) Europaletten von einem Baumarkt in der Hanfstraße in Apolda. Der Besitzer des Baumarktes alarmierte umgehend die Polizei, welche durch ihr rasches Eingreifen die beiden Diebe stellen konnte. Gegen die beiden Männer wurden entsprechende ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Fahrrad gefunden

    Weimar (ots) - Eine 85-Jährige in Weimar-Süd staunte am Sonntag nicht schlecht als sie in ihren Garten lief. Unbekannte hatten ein Fahrrad über die Hecke geworfen. Hinzugerufene Polizeikräfte überprüften das Fahrzeug. Dieses war nicht als gestohlen gemeldet. Die unfreiwillige Finderin ließ das Fahrrad zum Fundbüro bringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren