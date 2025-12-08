LPI-J: Vermisste Alina Seidel - Suche eingestellt
Jena (ots)
Die 17-jährige Vermisste Alina Seidel ist wohlbehalten aufgefunden worden. Bezüglich der vermissten 17-jährigen Vermisste wird die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell