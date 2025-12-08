LPI-J: Fahrrad gefunden
Weimar (ots)
Eine 85-Jährige in Weimar-Süd staunte am Sonntag nicht schlecht als sie in ihren Garten lief. Unbekannte hatten ein Fahrrad über die Hecke geworfen. Hinzugerufene Polizeikräfte überprüften das Fahrzeug. Dieses war nicht als gestohlen gemeldet. Die unfreiwillige Finderin ließ das Fahrrad zum Fundbüro bringen.
