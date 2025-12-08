PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto in den Graben gefahren

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein 35-Jähriger fuhr am Sonntagmorgen gegen 07:00 Uhr mit seinem Auto von Nohra in Richtung Erfurt. Kurz nach Ortsausgang Nohra kam der Fahrer nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fahrer war unverletzt. Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es wird ermittelt, ob eine Übermüdung unfallursächlich gewesen sein konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Einbruch in Bürogebäude

    Weimar (ots) - Unbekannte haben am Wochenende in ein Bürogebäude in der Westvorstadt eingebrochen. Dabei versuchten sie diverse Türen aufzuhebeln, was auch teilweise misslang. Mehrere Räume wurden durch die Täter geöffnet und durchwühlt. Die Täter flüchteten in der Folge. Was genau gestohlen wurde konnte bisher nicht gesagt werden. Die genauen Tatumstände sind nun Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Einbruch in Einfamilienhaus

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Schlöben: Als am Sonntag ein 74-Jähriger von seinem Wochenendausflug zurückkehrte machte er eine schockierende Feststellung. Ein Fenster war durch unbekannte aufgehebelt wurden und das gesamte Haus durchwühlt. Genaue Angaben zu den erlangten Gegenständen konnten bisher nicht gemacht werden. Jedoch entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Menschen ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 07:35

    LPI-J: Jugendliche klettern auf Funkturm

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hainspitz: Eine 41-Jährige Zeugin, meldete mehrere Jugendliche, welche am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf einem Funkturm in der Nähe von Hainspitz klettern würden. Durch eingesetzte Polizeibeamte, konnten die insgesamt fünf Personen im Innenraum des Gebäudes festgestellt werden. Dabei konnte bisher auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Jugendlichen tatsächlich versucht haben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren